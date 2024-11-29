«Авито Работа»: 81% россиян нашли работу с помощью специальных платформ

Большинство россиян в прошлом году, а именно 81%, нашли себе новую работу при помощи специальных сервисов и платформ. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками «Авито Работы».
Люди обращаются к проверенным сервисам, потому что так чувствуют себя более защищенными и надеются, что здесь невелик шанс нарваться на мошенников или недобросовестных работодателей.
Специалисты «Авито Работы» призвали избегать объявлений в социальных сетях и рассылок в мессенджерах. Нередко за ними кроются аферисты, которые не только не помогут заработать, но и лишат человека его сбережений.
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