«Авито Работа»: 47% жителей России планируют работать в период майских праздников

Специалисты «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что 47% жителей России планируют работать в период майских праздников. Исследование показало, что трудиться все праздники намерены многие жители Перми (27%), Краснодара (26%) и Казани (25%), написал RT .

Представители некоторых профессий собираются работать в праздничные дни: клинеры, операторы спецтехники, сотрудники сферы перевозок, охраны и розничной торговли, водители и курьеры. При этом офисные специалисты, работники правовой сферы и сотрудники области финансов, логистики и HR намерены отключиться от рабочих задач.

Кроме того, 7% опрошенных рассматривают праздники как возможность подработать. Особенно это характерно для молодежи 18–24 лет (13%) и респондентов 24–34 лет (8%). Лишь 8% участников опроса хотят продлить праздники за счет отпуска между выходными.