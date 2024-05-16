«Авито Работа»: 16% россиян сочли самой интересной работу в сфере IT | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:07 «Авито Работа»: 16% россиян сочли самой интересной работу в сфере IT

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Более 16% россиян признались, что считают работу в сфере IT, интернета и телекома самой интересной. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Работа».

Около 14% соотечественников предпочти бы трудиться в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. В тройку лидеров самых увлекательных рабочих сфер для россиян также вошли искусство и культура.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», при этом более 54% опрошенных сочли свою текущую работу увлекательной и интересной.