«Авито»: почти 50% петербуржцев готовы потратить на ремонт до 50 тысяч рублей

В 2025 году около половины жителей Петербурга (47%) собираются уложиться в 50 тысяч рублей при покупке товаров для строительства и ремонта. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на результаты исследования «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».

Еще 17% опрошенных готовы потратить от 50 до 100 тысяч, а у 11% горожан бюджет превышает 300 тысяч рублей.

Среди самых популярных категорий товаров лидирует сантехника — она интересует 23% респондентов. Лакокрасочные изделия оказались нужны 21%, а отделочные материалы — 17%.

Андрей Колпаков, руководитель направления «Стройка и ремонт», рассказал, что весной интерес к соответствующим товарам традиционно растет. В этом году оборот увеличился на 26% по сравнению с прошлым.