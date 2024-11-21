«Авито»: почти 40% петербуржцев предпочитают четырехзвездочные отели

Аналитики сервисов «Авито Реклама» и «Авито Путешествия» провели исследование среди жителей Северной столицы. Специалисты выяснили, в каких отелях обычно останавливаются петербуржцы, сообщила Neva.Today.
Самыми популярными оказались четырехзвездочные гостиницы. В 2024 году их предпочли 36% горожан. Еще 20% респондентов заявили, что бронировали номера в заведениях категории пять звезд, 29% — три звезды, менее 15% — без звезд.
По данным «Авито», большинство петербуржцев заселяются в сетевых отелях и апарт-отелях. Участники старшего возраста отметили, что обычно выбирают санатории, дома отдыха и пансионаты.
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