«Авито»: почти 40% петербуржцев предпочитают четырехзвездочные отели

Аналитики сервисов «Авито Реклама» и «Авито Путешествия» провели исследование среди жителей Северной столицы. Специалисты выяснили, в каких отелях обычно останавливаются петербуржцы, сообщила Neva.Today .

Самыми популярными оказались четырехзвездочные гостиницы. В 2024 году их предпочли 36% горожан. Еще 20% респондентов заявили, что бронировали номера в заведениях категории пять звезд, 29% — три звезды, менее 15% — без звезд.

По данным «Авито», большинство петербуржцев заселяются в сетевых отелях и апарт-отелях. Участники старшего возраста отметили, что обычно выбирают санатории, дома отдыха и пансионаты.