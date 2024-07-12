«Авито Недвижимость»: в Ростове-на-Дону подорожали квартиры на вторичном рынке
Квартиры на вторичном рынке Ростова-на-Дону подорожали на 2% во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».
Так, стоимость одного квадратного метра в старом фонде поднялась до 120 тысяч рублей. Цены на соответствующую недвижимость увеличились до 5,9 миллиона рублей.
По данным аналитиков, люди стали чаще делать выбор в пользу новостроек, из-за чего предложение по «вторичке» растет медленными темпами.
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