«Авито Недвижимость»: в Ростове-на-Дону подорожали квартиры на вторичном рынке

Квартиры на вторичном рынке Ростова-на-Дону подорожали на 2% во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Так, стоимость одного квадратного метра в старом фонде поднялась до 120 тысяч рублей. Цены на соответствующую недвижимость увеличились до 5,9 миллиона рублей.

По данным аналитиков, люди стали чаще делать выбор в пользу новостроек, из-за чего предложение по «вторичке» растет медленными темпами.