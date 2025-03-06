Популярные ранее товары, такие как продукция компании Dyson, начинают терять свои лидирующие позиции. В преддверии Международного женского дня наибольшим спросом пользуются подарки, сделанные вручную. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито».

По данным аналитиков, продажи клубники в шоколаде продолжают расти ежегодно. Они увеличились в 2,5 раза в феврале 2025-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Клубника в шоколаде — хит продаж в преддверии 8 Марта», — заявили эксперты.

Кроме того, популярностью пользуются съедобные букеты, составленные из зефира, орехов, шоколадных конфет, сыра, морепродуктов и колбасных изделий. Среди востребованных презентов также выделяются аксессуары ручной работы: ремни, брелоки и подвески.