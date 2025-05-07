Сервис «Авито»: каждый второй житель СЗФО участвует в благотворительности

Исследование платформы Авито, проведенное в апреле 2025 года, подтвердило высокий уровень социальной активности граждан России. Оказалось, что 55% опрошенных периодически принимают участие в благотворительных акциях и программах социальной направленности. Среди жителей Северо-Западного федерального округа аналогичный показатель составил 52%, написала gazeta.spb.ru .

Классические формы материальной помощи остаются ведущими: 50% участников опроса передают вещи, продовольствие, осуществляют денежные переводы и покупают товары специализированных фондов. Около 16% отдают предпочтение активному участию в благотворительных кампаниях, волонтерству и просветительской деятельности. Другие респонденты комбинируют личное участие и финансовую поддержку.

Женщины показали более высокую степень вовлеченности в благотворительность, чем мужчины. Например, среди дам 31,8% регулярно жертвуют одежду и продукты, в то время как среди мужчин этот показатель равен лишь 18,2%. Финансовую поддержку выражают 26,8% женщин и 16,7% мужчин.