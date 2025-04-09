«Авито»: каждый пятый россиянин покупает стройматериалы несколько раз в год

Около половины россиян собираются потратить на покупку стройматериалов в 2025 году году до 50 тысяч рублей. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на результаты исследования «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».

По данным аналитиков, каждый пятый житель страны покупает строительные материалы несколько раз в год, чтобы улучшить квартиру или возвести что-то новое. Еще 21% респондентов приобретают товары для сезонных или крупных работ один-два раза в год. Раз в два-три года за стройматериалами ходят 23% опрошенных, а 25% — примерно дважды в год.

Наиболее распространенные причины покупки таких товаров — ремонт жилплощади, обустройство загородного дома или дачи, строительство теплиц, бань и хозяйственных построек, добавила радиостанция Sputnik.