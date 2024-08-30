«Авито»: большинство пользователей подтверждают свой профиль через Госуслуги

Аналитики компании «Авито» провели исследование, чтобы оценить предпочтения пользователей в методах верификации профилей. Об этом сообщила «Газета СПб» .

Выяснилось, что среди различных инструментов, именно подтверждение данных через Госуслуги вызывает наибольшее доверие у покупателей (около 70% опрошенных). Примерно 38% продавцов используют паспортные данные для этой цели. Каждый год растет число пользователей, проходящих верификацию на «Авито», и на данный момент ежедневно ее проходят свыше 26 тысяч пользователей, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Верификация служит подтверждением принадлежности профиля реальному человеку или компании, что способствует повышению прозрачности сделок. Кроме того, подтвержденные профили открывают больше возможностей для управления аккаунтом, включая создание профессионального профиля.

Согласно результатам опроса «Авито», 67% покупателей предпочитают продавцов, которые прошли верификацию через Госуслуги, в то время как 66% респондентов доверяют данным паспорта или водительского удостоверения.