«Авито»: большинство петербуржцев предпочитают покупать автомобили в апреле

Большинство жителей Северной столицы предпочитают покупать автомобили в апреле. Предположительно, к середине весны уже приходят премии и завершаются подсчеты, сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на результаты исследования «Авито Рекламы» и «Авито Авто».
Итоги опроса также выявили значительное влияние онлайн-рекламы на выбор покупателей. Так, 21% опрошенных признались, что объявления на классифайдах и маркетплейсах повлияли на их решение о приобретении машины. Реклама в поисковых системах сыграла роль в 17% случаев.
Средний бюджет, который петербуржцы готовы потратить на покупку нового автомобиля, составляет около 1,965 миллиона рублей. При этом более половины населения города, а именно 54%, уже владеют собственным транспортом.
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