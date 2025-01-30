«Авито»: 21% россиян готовы потратить на горнолыжное оборудование до 15 тыс. рублей

Продажи горнолыжного оборудования в России увеличились на 32% только за последний месяц. Любовь к этому виду отдыха выразили 41% россиян, причем большинство опрошенных рассказали, что предпочитают лыжи, а не сноуборд. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на исследование «Авито».

Примерно четвертая часть (26%) россиян склоняются к горным лыжам, в то время как 19% катаются или хотят научиться кататься на сноуборде. Интересно отметить, что только 5% лыжников испытывают неприязнь к сноубордистам, и наоборот, 3% сноубордистов не жалуют лыжников. Еще 37% не испытывают негативных эмоций к своим соперникам по склону.

В процессе выбора снаряжения российские потребители в первую очередь учитывают качество и надежность (57%), удобство и комфорт (51%), а также цену (41%). Женщины чаще мужчин полагаются на рекомендации и отзывы (26% против 19%), в то время как мужчины придают большее значение бренду (10% против 8% женщин). Молодежь больше остальных заинтересована в дизайне и эстетике экипировки (15%) и экологичности используемых материалов (10%).

В текущем сезоне 21% опрошенных планируют потратить на горнолыжное оборудование до 15 000 рублей. От 15 001 до 25 000 рублей готовы вложить 17%, от 25 001 до 50 000 рублей — 13%, от 50 001 до 70 000 рублей — 8%.