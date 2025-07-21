Авиаэксперт Смирнов указал на причастность Запада к разрушению самолетостроения в РФ

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов дал интервью Ura.ru . В ходе беседы он рассказал о восстановлении потенциала авиастроительной отрасли России.

По словам эксперта, авиапромышленность в РФ была сознательно разрушена в 90-е годы под влиянием западных интересов, нацеленных на устранение конкурентов в самолетостроении.

«Эта отрасль — ключевая для развития собственных технологий страны. Она связана со станкостроением, металловедением и другими направлениями», — пояснил специалист.

Он напомнил, что в 1990 году советская авиакомпания «Аэрофлот» обладала флотом из 14 тысяч самолетов и вертолетов отечественного производства.