Авиаэксперт Прядка: наиболее безопасной в самолете является хвостовая часть салона

Авиаэксперт Виктор Прядка в беседе с радио Sputnik поделился мнением о том, какие места в самолете предпочтительнее выбирать с точки зрения безопасности.

Прядка уверен, что самым безопасным местом в самолете является хвостовая часть салона, особенно последние три ряда. Это объясняется тем, что при жесткой посадке в первую очередь страдают носовые и центральные секции фюзеляжа. В случае небольшого удара повреждаются кабина пилотов и первые 10 рядов кресел, расположенных сразу за ней. Последние ряды кресел получают наименьшую нагрузку, благодаря чему пассажиры могут избежать серьезных травм и выжить, отделавшись лишь ушибами и ссадинами.

Тем не менее, Прядка отметил, что такая стратегия может не сработать в случае пожара на борту.