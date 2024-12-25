Авиаэксперт Прядка: наиболее безопасной в самолете является хвостовая часть салона

Авиаэксперт Виктор Прядка в беседе с радио Sputnik поделился мнением о том, какие места в самолете предпочтительнее выбирать с точки зрения безопасности.
Прядка уверен, что самым безопасным местом в самолете является хвостовая часть салона, особенно последние три ряда. Это объясняется тем, что при жесткой посадке в первую очередь страдают носовые и центральные секции фюзеляжа. В случае небольшого удара повреждаются кабина пилотов и первые 10 рядов кресел, расположенных сразу за ней. Последние ряды кресел получают наименьшую нагрузку, благодаря чему пассажиры могут избежать серьезных травм и выжить, отделавшись лишь ушибами и ссадинами.
Тем не менее, Прядка отметил, что такая стратегия может не сработать в случае пожара на борту.
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