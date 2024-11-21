Авиаэксперт Патраков: в России существует острая проблема производства самолетов

Авиаэксперт Андрей Патраков, выступая в эфире радиостанции Sputnik , заявил об острой проблеме производства самолетов в России. За три года соответствующие процессы практически встали.

Специалист обратил внимание на практически нулевые показатели.

«Есть несколько единиц самолетов, которые были сделаны, в основном из старого задела, еще до 2022 года комплектующих», — отметил эксперт.

Основной проблемой он назвал изготовление деталей. Патраков привел в пример Ту-214 советской разработки. В процессе эксплуатации вносились модификации и устанавливались импортные компоненты для соответствия современным требованиям безопасности, пояснил Патраков.

Спикер посоветовал заранее бронировать билеты на авиарейсы. На его взгляд, мест на всех может не хватит из-за уменьшения числа самолетов.