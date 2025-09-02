Авиаэксперт Гусаров сообщил, что новую норму сохранения билета приняли в интересах пассажиров

С 1 сентября в России начало действовать правило, согласно которому авиакомпании не могут аннулировать обратный билет при опоздании пассажира на первый рейс. Подробнее рассказал авиаэксперт Роман Гусаров, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил специалист, новая норма была принята для защиты интересов пассажиров. Само правило об аннулировании обратного билета появилось еще в ХХ веке.

«Тогда это мотивировалось тем, что если человек не явился на полет в одну сторону, то, очевидно, назад он тоже не полетит. Значит, место пустое. Его можно отдать тому, кому оно сейчас нужно», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас маршрутные сети сильно развиты, и опоздавшие на рейс могут выбрать альтернативные пути для прибытия в пункт назначения, а затем вернуться, используя обратный билет.