Авиаэксперт Гусаров сообщил, что новую норму сохранения билета приняли в интересах пассажиров
С 1 сентября в России начало действовать правило, согласно которому авиакомпании не могут аннулировать обратный билет при опоздании пассажира на первый рейс. Подробнее рассказал авиаэксперт Роман Гусаров, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как пояснил специалист, новая норма была принята для защиты интересов пассажиров. Само правило об аннулировании обратного билета появилось еще в ХХ веке.
«Тогда это мотивировалось тем, что если человек не явился на полет в одну сторону, то, очевидно, назад он тоже не полетит. Значит, место пустое. Его можно отдать тому, кому оно сейчас нужно», — отметил эксперт.
По его словам, сейчас маршрутные сети сильно развиты, и опоздавшие на рейс могут выбрать альтернативные пути для прибытия в пункт назначения, а затем вернуться, используя обратный билет.