Авиаэксперт Горбачев: США и Россия не восстановят прямые перелеты в ближайшее время

Член Общественного совета при Росавиации и генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев в интервью «Абзацу» выразил мнение, что Россия и США не смогут восстановить прямое авиасообщение в ближайшее время.

Одной из причин этого является запрет для российских самолетов летать над территорией Европы.

«Можно, конечно, лететь через Северный полюс, но это нерентабельно абсолютно. В ближайшее время, пока Европа не разрешит пролет», — считает эксперт.

В случае восстановления полетов одиночные воздушные суда будут огибать всю Европу, чтобы прибыть в Соединенные Штаты, однако стоимость билетов на такие рейсы будет очень высокой, заключил Горбачев.