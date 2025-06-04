Авиаэксперт Герасимов сообщил, что авиарежим в самолете помогает избежать конфликта с оборудованием

Бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в комментарии для Общественной Службы Новостей обсудил вопрос о целесообразности включения авиарежима на мобильных устройствах во время полета.

Специалист пояснил, что первоначально данное требование появилось в эпоху аналоговой радиосвязи на самолетах. Первые крупные мобильники могли вызывать помехи, работая на тех же радиочастотах, что и бортовая аппаратура самолетов, включая частоты аварийной связи.

Сегодня технологии шагнули далеко вперед, и современные устройства уже не создают серьезных рисков для авиаоборудования. Однако пилотам неизвестно, какими устройствами пользуются пассажиры: это могут быть устаревшие аппараты или специализированные военные средства связи, способные вступить в конфликт с системами воздушного судна, отметил Герасимов.