«АУР»: в России исчезнут алюминиевые банки пива по пол-литра

В России официально исчезнут алюминиевые банки для пива объемом 0,5 литра. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на компанию «Арнест Упаковочные Решения», являющуюся одним из основных производителей такой тары.

Там рассказали, что не только пиво, но и все остальные баночные напитки теперь нельзя будет найти в пол-литровом объеме. Потому что производитель банок официально перешел на тару, в которую поместится не более 0,45 литра.

Как добавила радиостанция Sputnik, последнюю партию алюминиевых банок объемом 0,5 литра производитель выпустит в ноябре, после этого их эпоха официально будет завершена.