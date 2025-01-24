Аудитор Талаш: за некачественное обслуживание в кафе можно получить компенсацию

Для получения компенсации за некачественное обслуживание в заведениях общественного питания необходимо собрать ряд подтверждающих документов. Об этом рассказала налоговый консультант и аттестованный аудитор Алена Талаш в интервью mk.ru .

По словам специалиста, если клиент получил вред из-за постороннего предмета при употреблении пищи или напитка, для начала нужно обратиться за медицинской помощью. Врачи зафиксируют данные о травме, которые помогут доказать, что происшествие случилось по вине заведения, отмечает сайт «Петроград».

Чтобы подать претензию, необходимо собрать доказательства: чеки, фото и видео с геолокацией, медицинские заключения. В претензии следует указать дату и место происшествия, подробности покупки и требование компенсации.

Компенсация может включать стоимость покупки, затраты на лечение и восстановление здоровья, а также возможный моральный ущерб. Если администрация кафе откажется возмещать ущерб в течение 10 дней, можно обратиться в суд. Как правило, суды принимают сторону потребителя, особенно если ущерб был значительным, заключила Талаш.