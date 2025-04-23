АТОР: многие доступные для инвалидов отели часто не соответствуют требованиям

Отели, заявленные как доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья, часто не соответствуют необходимым требованиям. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в пресс-центре ИА НСН .

На специальном сайте АТОР можно найти список гостиниц, оборудованных для размещения людей с инвалидностью. Ресурс содержит фотографии номеров и входных групп, а также подробную информацию о доступности для людей с конкретными ограничениями.

«Как показывает практика, без проверки с рулеткой мы не можем гарантировать доступность того или иного объекта для инвалидов. И владельцы врут не специально. Очень часто мы имеем дело с добросовестным заблуждением», — отметила эксперт.

Ломидзе привела пример: собственники определенного заведения считают, что обустроили пандус, но фактически пользоваться им невозможно из-за недостаточной ширины или неправильного угла наклона.