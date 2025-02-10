АТОЛ: начинка для пиццы «ветчина и грибы» стала самой популярной у россиян

Пицца с начинкой «ветчина и грибы» стала лидером по популярности у россиян — на нее приходится 17% покупок за 2024 год. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитиков АТОЛ.
По результатам исследования, второе место по популярности заняла «Маргарита», ее покупали в 16% случаев. Однако в предыдущем году доля продаж этого вида пиццы была в два раза выше (34%). Третье место досталось пицце «Пепперони»: ее выбирали при каждой восьмой покупке (13%).
Еще 12% продаж пришлось на «Мясную» пиццу, 10% — на «4 сыра», 8% — на «Гавайскую», а 6% — на пиццу «Барбекю». Остальные виды этого итальянского блюда суммарно имеют долю продаж 18%.
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