Астроном Киселев предсказал возможную смену полюсов Земли

Астроном и популяризатор космонавтики Александр Киселев рассказал aif.ru о динамике магнитного поля планеты. Область с пониженной напряженностью магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА), за последние 10 лет заметно расширилась.

«Южно-Атлантическая аномалия — большая область с пониженной напряженностью магнитного поля Земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки», — сообщил астроном. Он отметил, что также фиксируется ослабление магнитного поля на севере Канады и сдвиг магнитных полюсов в западном и восточном направлениях.

По словам Киселева, наиболее распространенная гипотеза происходящего заключается в наличии аномальных потоков металла во внешнем ядре. «Во внешнем ядре происходит конвекция — движение расплавленного металла», — объяснил он.

Еще одна гипотеза предполагает, что ЮАА может быть связана с инверсией магнитного поля Земли — процессом, при котором северный и южный полюса меняются местами.