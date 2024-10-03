Астроном Баранский назвал октябрь одним из лучших месяцев для наблюдения за звездным небом

Директор самарского астрономического клуба «АстроСамара» Евгений Баранский поделился особенностями наблюдения за звездным небом в октябре. В беседе с sovainfo.ru он отметил, что этот месяц является одним из любимых среди астрономов-любителей.
По его словам, ночи становятся значительно длиннее, особенно в сравнении с летом, а темнота усиливается. При этом температура остается комфортной, снега еще нет.
Он также добавил, что в первой половине ночи можно все еще наблюдать летние созвездия и различные астрономические объекты, в то время как во второй половине ночи зрителям открывается зимнее небо с его разнообразием, отметил RT.
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