Астролог Зак рассказал, что сны в новолуние в ночь с 18 на 19 марта будут вещими

Астролог Борис Зак в беседе с URA.RU рассказал, как новолуние в Рыбах 19 марта повлияет на жизнь каждого знака зодиака.

Во время фазы новолуния Луна располагается между Землей и Солнцем, почти выстраиваясь с ними на одной прямой. В этот период к нашей планете обращена неосвещенная часть лунной поверхности, поэтому спутник становится невидимым для наблюдателей с Земли.

Новолуние наступит 19 марта в 04:26 по московскому времени. Продлится оно ровно сутки. По данным портала Starwalk.space, это будет самая темная ночь месяца. Метеорных потоков в это время не ожидается.

Борис Зак отметил, что важно запомнить сны, которые приснятся в ночь с 18 на 19 марта, так как они обещают быть вещими. Также этот день рекомендуется посвятить творчеству, чтобы выпустить свои эмоции. Поэтому, если захочется поплакать или посмеяться вдоволь, не ограничивайте себя и дайте волю эмоциям.

«Это будет сильное новолуние, так как сама по себе Луна отражает наши эмоции и чувства, а знак Рыб отвечает за сострадательность и интуицию. Таким образом, новолуние в Рыбах усилит нашу интуицию, и это прекрасный период для того, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу, присмотреться к знакам, которые посылает Вселенная», — рассказал эксперт.

По словам астролога, новолуние — это период, когда можно ставить цели на новый лунный месяц. В это новолуние хорошо ставить цели, связанные с творчеством, благотворительностью, раскрытием магических способностей, а также те, поставить которые подсказывает вам интуиция.