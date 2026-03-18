Астролог Зак предупредил, что после новолуния в ночь с 18 на 19 марта повысится плаксивость

В ночь с 18 на 19 марта 2026 года произойдет новолуние в знаке Рыб, которые считаются одним из самых чувствительных и эмпатичных знаков зодиака. Об этом рассказал астролог Борис Зак в беседе с ОТР .

По словам эксперта, в первые три дня после новолуния у людей может усилиться плаксивость и сострадание к окружающим.

«В то же время Рыбы отвечают за интуицию, а значит, в ближайшие две недели, до полнолуния, интуиция станет нашим основным проводником при принятии решений», — отметил специалист.

Астролог подчеркнул, что в этот период не стоит искать логику и опираться только на факты — новолуние в Рыбах располагает к тому, чтобы действовать смело, доверяя своим ощущениям. Однако для тех, кто привык все тщательно планировать и структурировать, это время может оказаться довольно сложным.