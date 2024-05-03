Общество 03 мая 2024, 11:27 Астролог Шалева: период ретроградного Плутона — хорошее время для борьбы с вредными привычками

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Астролог Ирина Шалева рассказала, на какие сферы жизни влияет период ретроградного Плутона, который продлится до 12 октября. В это время стоит избегать конфликтов, так как ссоры могут затянуться, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Она посоветовала чаще уделять внимание дыхательным практикам и физическим нагрузкам. Кроме того, необходимо заняться самоанализом и духовным ростом.

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По словам Шалевой, данный период отлично подойдет для избавления от вредных привычек, завершения старых дел и работы с психологом.