03 мая 2024, 11:27
Астролог Шалева: период ретроградного Плутона — хорошее время для борьбы с вредными привычками
Астролог Ирина Шалева рассказала, на какие сферы жизни влияет период ретроградного Плутона, который продлится до 12 октября. В это время стоит избегать конфликтов, так как ссоры могут затянуться, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
Она посоветовала чаще уделять внимание дыхательным практикам и физическим нагрузкам. Кроме того, необходимо заняться самоанализом и духовным ростом.
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По словам Шалевой, данный период отлично подойдет для избавления от вредных привычек, завершения старых дел и работы с психологом.
Астрология
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