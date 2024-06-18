Астролог Шалева: день летнего солнцестояния лучше провести с семьей

Летнее солнцестояние в 2024 году наступит 20 июня в 23:51 по московскому времени. Этот день лучше провести в кругу семьи и близких людей, рассказала астролог Ирина Шалева в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, именно в этот период энергия жизни, тепла и света будет находиться на пике. Чтобы ею зарядиться, в хорошую погоду нужно проводить больше времени на улице. В этом году 20 июня солнце переходит в знак Рака, который связан с темами рода и домашнего очага.

Кроме того, стоит сосредоточиться на своих мечтах. Считается, что желания, загаданные в день летнего солнцестояния, обязательно сбудутся, отметила Шалева.