Астролог Сафронова посоветовала проводить бьюти-процедуры 13 и 14 декабря

Астролог Алина Сафронова поделилась рекомендациями по выбору дат для посещения салонов красоты в декабре 2025 года. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По мнению специалиста, в последнем месяце года есть несколько благоприятных дней для проведения косметологических процедур, стрижки, укладки и окрашивания.

«12 декабря (после 19:00), 13 и 14 декабря Луна будет в знаке Весы, который отвечает за красоту и гармоничность линий», — отметила эксперт.

Она также добавила, что 30 и 31 декабря (до 16:00) Луна будет в знаке Тельца — это благоприятное время для маникюра, педикюра и салонных процедур.