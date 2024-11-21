Специалист Малкова: Скорпионы, Раки и Рыбы продолжают следить за жизнью партнера после расставания

Завершение отношений всегда болезненный процесс, однако каждый знак зодиака переживает разлуку по-своему. Сложнее всего отпустить бывшего партнера Ракам, Скорпионам и Рыбам, рассказала астролог Оксана Малкова в беседе с «Москвой 24» .

Эксперт отметила, что зачастую Раки входят в отношения, рассчитывая на длительный союз. Если пара распадается, представители этого знака зодиака очень глубоко переживают разрыв и долго наблюдают за жизнью своей второй половинки.

Скорпионы склонны испытывать маниакальное желание обладать объектом своих страстей. Они имеют самую долгую память на страдания, поэтому чаще всего подпитывают их, следя за буднями экс-партнера. Рыбы часто идеализируют своих избранников и наделяют их множеством ожиданий.