Астролог Грохотова предостерегла от шумных празднеств в старый Новый год 2026

Астролог Анастасия Грохотова в беседе с «Москвой 24» рекомендовала отметить старый Новый год спокойно, избегая шумных гуляний и излишних трат. По ее мнению, такой формат праздника лучше всего соответствует астрологическому фону 13 января 2026 года.

«Вечером отмечать старый Новый год советую без сложных сценариев, спокойно и без лишних расходов, чтобы праздник ощущался, но не выматывал», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что в этот день будут удачны любые встречи — как деловые, так и личные. Астролог уверена: разговоры о делах и деньгах в этот период могут принести ясность и помочь в реализации планов.

Однако Грохотова предупреждает о повышенном риске аварий в период празднования старого Нового года из-за оппозиции Луны и Урана. Поэтому важно быть осторожными на дорогах и не садиться за руль при плохом самочувствии.