Астролог Грохотова предложила загадать желание в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия, которое наступит в 2026 году 20 марта в 17:46 по московскому времени, можно загадать желание и сделать кому-нибудь подарок. Об этом рассказала астролог Анастасия Грохотова в беседе с «Москвой 24» .

По словам эксперта, в этот день Солнце войдет в знак Овна, что будет знаменовать начало нового витка зодиакального круга. Одновременно с этим Меркурий перейдет в директное движение, что придаст дополнительную силу дню.

Также астролог подчеркнула, что в день весеннего равноденствия многие почувствуют потребность в наведении порядка не только в делах, но и в своих чувствах и мыслях. Эксперт рекомендовала побыть в тишине, сформулировать намерение на новый годовой цикл и загадать желание.