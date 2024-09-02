Астролог Грохотова посоветовала опасаться ошибок при переводе денег в первое осеннее новолуние

Первое осеннее новолуние пройдет в знаке Девы 3 сентября в 04:55. Его влияние будет ощущаться за два дня до и два дня после этого времени, рассказала астролог Анастасия Грохотова в беседе с «Москвой 24».

Она назвала напряженной энергетику данного периода. Человек может сбиться с привычного ритма, а также испытать трудности с дисциплиной, пояснила эксперт.

По ее словам, в первое осеннее новолуние стоит опасаться ошибок при переводе денег. Кроме того, важно не спешить с покупками и выполнять свои обещания.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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