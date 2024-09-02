Астролог Грохотова посоветовала опасаться ошибок при переводе денег в первое осеннее новолуние

Первое осеннее новолуние пройдет в знаке Девы 3 сентября в 04:55. Его влияние будет ощущаться за два дня до и два дня после этого времени, рассказала астролог Анастасия Грохотова в беседе с « Москвой 24 ».

Она назвала напряженной энергетику данного периода. Человек может сбиться с привычного ритма, а также испытать трудности с дисциплиной, пояснила эксперт.

По ее словам, в первое осеннее новолуние стоит опасаться ошибок при переводе денег. Кроме того, важно не спешить с покупками и выполнять свои обещания.