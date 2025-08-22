Астролог Ермолина призвала меньше критиковать окружающих в последнее новолуние лета

Последнее летнее новолуние 23 августа принесет решительность всем знакам зодиака и поможет выстроить тактику для реализации целей. Об этом рассказала астролог Татьяна Ермолина в беседе с « Москвой 24 ».

Специалист посоветовала в этот период сдерживать эмоции и меньше критиковать окружающих.

«Важно будет постараться укротить присутствующий в жизни хаос и внести максимальную ясность в волнующие нас вопросы. А еще уделить особое внимание учебе и совершенствованию интеллектуальных навыков», — добавила астролог.

По ее словам, управитель Меркурий в знаке Льва придаст решительности в словах и поступках, подталкивая к немедленной реализации планов. При этом Ермолина предупредила о влиянии Урана, который вносит внезапные изменения и делает контроль над ситуацией сложным.