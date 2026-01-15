Астролог Ермолина предсказала Водолеям удачу в личной жизни в январе
Астролог Татьяна Ермолина рассказала «Москве 24», что период с 17 января по 10 февраля будет благоприятным для личной жизни некоторых знаков зодиака.
По ее словам, благодаря расположению Венеры Водолеи, Близнецы, Весы, Овны, Стрельцы, Львы и Тельцы смогут наладить любовные отношения.
«Больше всех повезет Водолеям, притягательность которых возрастет без особых усилий. Люди сами начнут к ним тянуться, — отметила эксперт.
Он добавила, что Близнецы и Весы также могут рассчитывать на успех в любви: обычный разговор способен перерасти в роман, а переписка — оказаться началом истории.