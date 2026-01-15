Астролог Ермолина предсказала Водолеям удачу в личной жизни в январе

Астролог Татьяна Ермолина рассказала « Москве 24 », что период с 17 января по 10 февраля будет благоприятным для личной жизни некоторых знаков зодиака.

По ее словам, благодаря расположению Венеры Водолеи, Близнецы, Весы, Овны, Стрельцы, Львы и Тельцы смогут наладить любовные отношения.

«Больше всех повезет Водолеям, притягательность которых возрастет без особых усилий. Люди сами начнут к ним тянуться, — отметила эксперт.

Он добавила, что Близнецы и Весы также могут рассчитывать на успех в любви: обычный разговор способен перерасти в роман, а переписка — оказаться началом истории.