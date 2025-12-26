Астролог Дятлова назвала бытовую технику худшим подарком для Дев
Астролог Катерина Дятлова поделилась советами, какие подарки могут не подойти разным знакам зодиака на Новый год. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, Овнам не рекомендуются дорогие и пафосные вещи, а Тельцам — предметы, связанные со спортом и внешностью.
Близнецам не стоит дарить вещи, которые стимулируют конкуренцию. Ракам не подойдут подарки, углубляющие их в рутину. Львам противопоказаны презенты, связанные с развлечениями и отдыхом, Девам — все, что привязывает к дому, например бытовая техника.
Весам астролог посоветовала не дарить учебные курсы или книги. Скорпионам не стоит дарить искушающие предметы. Стрельцам не подойдут подарки, провоцирующие на рискованные действия. Козерогам не рекомендуются подарки с ностальгическими или эзотерическими мотивами.
При выборе презента для Водолеев стоит отказаться от сферы экспериментов и активной работы. Для Рыб не подойдут вещи, требующие повышения планки или соответствия чьим-либо ожиданиям.