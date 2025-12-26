Астролог Дятлова назвала бытовую технику худшим подарком для Дев

Астролог Катерина Дятлова поделилась советами, какие подарки могут не подойти разным знакам зодиака на Новый год. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, Овнам не рекомендуются дорогие и пафосные вещи, а Тельцам — предметы, связанные со спортом и внешностью.

Близнецам не стоит дарить вещи, которые стимулируют конкуренцию. Ракам не подойдут подарки, углубляющие их в рутину. Львам противопоказаны презенты, связанные с развлечениями и отдыхом, Девам — все, что привязывает к дому, например бытовая техника.

Весам астролог посоветовала не дарить учебные курсы или книги. Скорпионам не стоит дарить искушающие предметы. Стрельцам не подойдут подарки, провоцирующие на рискованные действия. Козерогам не рекомендуются подарки с ностальгическими или эзотерическими мотивами.

При выборе презента для Водолеев стоит отказаться от сферы экспериментов и активной работы. Для Рыб не подойдут вещи, требующие повышения планки или соответствия чьим-либо ожиданиям.