Астролог Богданова: 12 и 24 сентября несут разрушительную энергию
Астролог Юлия Богданова назвала 12, 13, 18, 24 и 25 числа самыми опасными в сентябре. Об этом сообщила «Москва 24».
Эксперт пояснила, что 12 и 24 сентября несут разрушительную энергию. В данные даты не стоит открывать бизнес, отправляться в путешествие и запускать новые проекты, отметила специалист.
Она также посоветовала с осторожностью отнестись к 13 и 25 сентября. В эти дни важно уделить время себе.
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