Астролог Богданова: 12 и 24 сентября несут разрушительную энергию

Астролог Юлия Богданова назвала 12, 13, 18, 24 и 25 числа самыми опасными в сентябре. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Эксперт пояснила, что 12 и 24 сентября несут разрушительную энергию. В данные даты не стоит открывать бизнес, отправляться в путешествие и запускать новые проекты, отметила специалист.

Она также посоветовала с осторожностью отнестись к 13 и 25 сентября. В эти дни важно уделить время себе.