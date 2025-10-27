Астролог Асеева заявила, что Львы и Стрельцы склонны к нарциссизму

По мнению эксперта, среди всех знаков есть те, кто особенно выделяется нарциссическими чертами. На первом месте — Львы, которые любят внимание и драматические истории.

Как пояснила специалист, далее следуют Весы, стремящиеся к красоте и центру внимания. Тельцы занимают третью строчку, они ценят качество и статус, но должны уважать чужой выбор. Четвертое место у Водолеев, которые считают себя гениями и новаторами. На пятом месте — Стрельцы, воспринимающиеся себя как гуру больших смыслов.