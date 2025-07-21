Астролог Асеева посоветовала учитывать лунный цикл при посадках в июле

Астролог Жанна Асеева рекомендовала опираться на лунный цикл при посадках в июле и августе. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, лучшими днями для взаимодействия с растениями станут 23 июля и 19–20 августа, когда Луна находится в Раке.

«Это один из самых плодородных знаков», — пояснила специалист.

Астролог также выделила другие благоприятные дни: 6–7 августа подойдут для посадки корнеплодов и зимних овощей, 15–16 августа — для деревьев и кустарников, 21–22 июля — для борьбы с вредителями.