Астролог Асеева посоветовала учитывать лунный цикл при посадках в июле
Астролог Жанна Асеева рекомендовала опираться на лунный цикл при посадках в июле и августе. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, лучшими днями для взаимодействия с растениями станут 23 июля и 19–20 августа, когда Луна находится в Раке.
«Это один из самых плодородных знаков», — пояснила специалист.
Астролог также выделила другие благоприятные дни: 6–7 августа подойдут для посадки корнеплодов и зимних овощей, 15–16 августа — для деревьев и кустарников, 21–22 июля — для борьбы с вредителями.
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