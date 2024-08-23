Ассоциация сервисных центров: причиной возгорания моноколеса во время зарядки может стать некачественный аккумулятор

Генеральный директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что накануне у жителя Москвы прямо в квартире взорвалось моноколесо.

По словам эксперта, такое могло произойти только во время зарядки и на фоне некачественного аккумулятора, привезенного из Китая.

«Это просто дешевые, неоригинальные аккумуляторы из Китая. Именно поэтому мы их не ремонтируем — они возгораются гораздо чаще, чем можно подумать», — сказал Виолин.

Эксперт назвал более надежными баночные аккумуляторы, которые чем-то напоминают обычные батарейки.

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