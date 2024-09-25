Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья: цены на рыбу будут расти по причине миллиардных долгов рыбаков

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с ИА НСН предупредил россиян о росте цен на рыбу. По его словам, это случится не из-за дефицита продукции, а по причине миллиардных долгов рыбаков.
Как пояснил эксперт, проблема заключается в большой плате за аренду рыболовных участков.
«Красная рыба и икра будут точно дорожать, так как сейчас сумма платы за аренду рыболовных участков для вылова тихоокеанских лососей составляет порядка 200 миллиардов рублей», — процитировала «Свободная пресса» Мартынова.
Если раньше рыба шла преимущественно на российский рынок, то сейчас много продукции отправляют в Китай, добавил он.
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