Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья: цены на рыбу будут расти по причине миллиардных долгов рыбаков

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с ИА НСН предупредил россиян о росте цен на рыбу. По его словам, это случится не из-за дефицита продукции, а по причине миллиардных долгов рыбаков.

Как пояснил эксперт, проблема заключается в большой плате за аренду рыболовных участков.

«Красная рыба и икра будут точно дорожать, так как сейчас сумма платы за аренду рыболовных участков для вылова тихоокеанских лососей составляет порядка 200 миллиардов рублей», — процитировала «Свободная пресса» Мартынова.

Если раньше рыба шла преимущественно на российский рынок, то сейчас много продукции отправляют в Китай, добавил он.