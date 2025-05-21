Ассоциация «Росчайкофе»: внутренний рынок напитков в России не сможет заменить чай и кофе

Ассоциация «Росчайкофе» прокомментировала ситуацию вокруг потребления кофе и чая в России, обратив внимание на сложность замены традиционного напитка альтернативами. Глава ассоциации Рамаз Чантурия объяснил ИА НСН , что производители сталкиваются с различными препятствиями при попытках предложить покупателям замену любимым напиткам.

Говоря о замене кофе, Чантурия отметил, что производство заменителей, таких как цикорий, ограничено, и перейти на иной напиток россиянам будет непросто. Потребитель, привыкший к аромату и вкусу настоящего кофе, вряд ли захочет резко менять свои привычки ради экономии бюджета.

Проблемы касаются и индустрии чая. Даже популярный русский иван-чай, представляющий собой заготовленную траву кипрея узколистного, не способен заменить традиционный черный чай. Причина в различиях производственного цикла: классический чай собирают практически весь год, тогда как урожай иван-чая доступен лишь в течение короткого летнего периода, что повышает затраты на его изготовление.

Таким образом, несмотря на попытки развить внутренний рынок напитков-заменителей, традиционные напитки, такие как кофе и чай, останутся популярными в России в ближайшие годы.