Ассоциация компаний интернет-торговли: в России постоянно отслеживают сайты, которые копируют страницы брендов

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с ИА НСН рассказал, что в России постоянно отслеживают фишинговые сайты, которые копируют страницы известных брендов.

По словам эксперта, у бизнеса и государства появились технологии, которые позволяют справляться с такого рода мошенничеством.

«Часто было так, что человек оплачивал покупку, а обратно ничего не получал», — прокомментировал ситуацию Соколов.

Сейчас же в стране не наблюдается рост мошеннических действий, связанных с созданием поддельных сайтов, добавил он.