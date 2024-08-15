Ассоциация компаний интернет-торговли: в России постоянно отслеживают сайты, которые копируют страницы брендов

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с ИА НСН рассказал, что в России постоянно отслеживают фишинговые сайты, которые копируют страницы известных брендов.

По словам эксперта, у бизнеса и государства появились технологии, которые позволяют справляться с такого рода мошенничеством.

«Часто было так, что человек оплачивал покупку, а обратно ничего не получал», — прокомментировал ситуацию Соколов.

Сейчас же в стране не наблюдается рост мошеннических действий, связанных с созданием поддельных сайтов, добавил он.

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте