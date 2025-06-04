Ассоциация экспортеров и импортеров заявила о снижении цен на бытовую технику

В России зафиксировали значительное уменьшение стоимости товаров для дома, включая холодильники, СВЧ-печи, варочные поверхности и небольшие кухонные устройства. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По ее словам, снижение достигло 20% по отдельным позициям. Эксперт отметила укрепление национальной валюты как ключевой фактор. Кроме того, замедление строительства нового жилья снизило спрос на технику для оснащения домов и квартир, что привело к переизбытку продукции у поставщиков.

«В этих условиях ритейлеры были вынуждены прибегнуть к снижению цен с целью стимулирования спроса и оптимизации логистики», — пояснила специалист.

Летний сезон, добавила представитель объединения, традиционно характеризуется снижением покупательской активности, что побуждает продавцов к акциям и скидкам.