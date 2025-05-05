Артист Запашный выступил против запрета лошадей в Москве

Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого московского цирка и народный артист России, выступил с критикой инициативы о запрете лошадей на улицах Москвы. Об этом сообщил News.ru .

По словам звезды, ограничения не решат проблему, а только ухудшат положение животных и людей, чья деятельность с ними связана.

«Любые запреты — это всегда плохо, если они не касаются преступной деятельности. Если статистика показывает какую-то неблагоприятную картину, то нужно просто ее регламентировать, сделать таким образом, чтобы при определенных условиях все было в порядке», — заявил артист.

Он пояснил, что соответствующие меры негативно скажутся на конных хозяйствах, которые и так переживают трудные времена. На взгляд Запашного, общение человека с лошадьми важно сохранять.