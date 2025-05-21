​​Арктическому парку природы в ЯНАО выделят деньги на питомник для птиц

Ямало-Ненецкий автономный округ выделит средства на развитие природоохранного комплекса «Арктический парк природы». Согласно сообщению официального сайта администрации округа, планируется потратить семь миллионов рублей на разработку проектно-технической документации для строительства подъезда к парковому комплексу. Об этом написал Ura.ru .

Кроме того, регион потратит 2,5 миллиона рублей на подготовку эскиза питомника для хищных птиц под названием «Ханавэй». Планируется, что обе эти инициативы обеспечат начало работ по созданию полноценной инфраструктуры парка, что даст возможность привлечь туристов и ученых для изучения уникальной арктической флоры и фауны, сообщил RT.

Эти мероприятия входят в государственную программу развития туризма и экологии автономного округа и направлены на сохранение биоразнообразия северных районов России. Будущие посетители получат уникальную возможность увидеть редких хищных птиц и ознакомиться с экологической обстановкой Крайнего Севера.