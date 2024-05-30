Архивист Исакова посоветовала изучить семейные документы при составлении генеалогического древа
Главный специалист Архивного комитета Северной столицы Елена Исакова перечислила этапы восстановления генеалогического древа. Слова эксперта опубликовала газета «Петербургский дневник».
Так, специалист посоветовала определиться с целью исследования. Второй шаг — сбор информации внутри семьи.
«Изучите сохранившиеся документы: свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти, документы об образовании, трудовой деятельности, собственности, письма, фотографии, дневники и прочее. Опросите родственников», — пояснила Исакова.
Она также рекомендовала обратиться к открытым источникам данных и заглянуть в архив.