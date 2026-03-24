Архитектор Заливухин заявил, что развитие городов важнее переименования улиц

Изменение исторических названий улиц создаст неудобства для местных жителей. Такое мнение высказал архитектор Илья Заливухин в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам эксперта, люди ассоциируют названия улиц с историей и привыкают к ним, поэтому переименование может вызвать определенные трудности.

«Лучше заниматься изменением облика улиц, благоустройством этих улиц, для того чтобы все улицы Кирова или улицы Ленина отличались друг от друга в разных городах», — отметил специалист.

Он призвал заниматься благоустройством и развитием городов.