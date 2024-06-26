Архитектор Ушакова поддержала размещение пергол на пляжах в Петербурге

В Курортном районе Петербурга продолжают благоустраивать три пляжа. Об этом сообщил «Петебургский дневник» со ссылкой на районную администрацию.

В частности, речь идет о «Ласковом», «Северном» и «Дюнах». Здесь появляются новые архитектурные формы, кабинки для переодевания и даже перголы, специальные навесы, под которыми можно укрыться от солнца.

«Сама пергола может быть выполнена в разных формах. Сегодня этот тренд в сфере архитектуры популярен. Тот факт, что Курортный район охотно ему следует, меня лично только радует», — отметила архитектор, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Ольга Ушакова.

Она добавила, что на современном пляже обязательно должны быть санузлы и места, где люди могут переодеться, а также игровые площадки и кафе. Кроме того, они должны быть приспособлены для маломобильных людей.