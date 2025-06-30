Архитектор Цицевич сообщил, что жара делает людей чувствительнее к шуму

При повышении температуры воздуха люди становятся более восприимчивыми к звукам. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института, архитектор Юрий Цицевич.

Цицевич объяснил, что при температуре выше 25 градусов организм начинает активно бороться с жарой, поэтому любая дополнительная нагрузка, включая акустическую, воспринимается как стресс.

По словам эксперта, громкие звуки, такие как шум транспорта, стройки и кондиционеров, усиливают ощущение духоты даже при нормальной температуре. Мозг воспринимает звуковое загрязнение как угрозу и запускает стрессовые реакции, которые усиливают дискомфорт от жары.

Также эксперт подчеркнул, что физическая активность влияет на восприятие жары и шума. Даже незначительное снижение активности, например, переход с быстрого шага на медленный, может улучшить восприятие окружающей среды.